تشكيل برشلونة ونابولي المتوقع في مباراة الليلة الودية

Advertisements

تشهد أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية في مساء اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نظيره فريق نابولي الإيطالي، ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين قبل انطلاقة الموسم الجديد 2019 / 2020.

تنطلق مباراة برشلونة ونابولي تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الواحدة من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية، بينما سيكون المعلق عبد الحميد الجسمي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة الليلة الودية أمام نظيره فريق نابولي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / أنطوان جريزمان / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق نابولي في مباراة الليلة الودية أمام نظيره فريق برشلونة:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / كوستاس مانولاس / راؤول ألبيول / ماريو روي.

خط الوسط: بيوتر زيلينسكي / فابيان رويز / خوسيه ماريا كاييخون / لورنزو إنسيني.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / ميليك.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي الأحد 11/8/2019 والقنوات الناقلة