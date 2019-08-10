صاعقة برق بألمانيا تصيب 15 لاعباً

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أصيب ما يقرب من خمسة عشر لاعب ألماني الجنسية بجروح طفيفة، بعد أن ضرت صاعقة برق، ملعب لكرة القدم بجنوب ألمانيا، وذلك أثناء قيام اللاعبين الخمسة عشر بالتدريب على ساحة الملعب.

وقد أعلنت الشبكة الأمريكية “إيه بي سي”، اليوم السبت الموافق الـ 10 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019، أنه قد تم نقل اللاعبين المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن الحادث، أو عن أسماء اللاعبين المصابين.

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