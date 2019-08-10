حقيقة مفاوضات أهلي جدة مع علي معلول

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قال مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أمير توفيق، اليوم السبت الموافق 10 أغسطس من العام الحالي 2019، إنّه حتى الآن لا توجد أي عروض رسمية بشأن التونسي علي معلول المدافع الأيسر للفريق.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية، ذكرت في تقرير نشرته في وقت سابق، أن مفاوضات نادي أهلي جدة مع النادي الأهلي المصري، تجددت مرة أخرى، من أجل الحصول على خدمات علي معلول الصيف الحالي، وانتقاله إلى فريق أهلي جدة.

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وفي تصريحات صحفية عنه اليوم، أكد أمير توفيق أن النادي الأهلي لم يصله حتى الآن، أي عرض رسمي بشأن علي معلول، وأضاف مدير التعاقدات في النادي الأهلي: “نقدر ونحترم الأشقاء في نادي أهلي جدة السعودي، لكن من الصعب التفريط في خدمات علي معلول الفترة المقبلة، فاللاعب علي معلول من الأعمدة الرئيسية لفريق الأهلي، ولا يوجد أي نية للتفريط فيه”.