موعد مباراة الأهلي واطلع بره في دوري أبطال أفريقيا الأحد 11/8/2019

Advertisements

موعد مباراة الأهلي واطلع بره، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق اطلع بره من دولة جنوب السودان في مساء يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى عشاق كرة القدم المصرية وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي واطلع بره، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع بره.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي واطلع بره، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي واطلع بره قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واطلع بره

موعد مباراة الأهلي واطلع بره، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق اطلع بره من دولة جنوب السودان في مساء يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الأهلي واطلع بره تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي واطلع بره والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي واطلع بره، سوف تكون مباراة الأهلي واطلع بره منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي واطلع بره

موعد مباراة الأهلي واطلع بره، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق اطلع بره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بنتيجة عريضة مع محاولة عدم استقبال أي هدف في شباكه، حتى يضمن مقعده بنسبة كبيرة في دور ال32 من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب بعد أسبوعين من الآن.

وبكل تأكيد يُعتبر فريق الأهلي هو المرشح الأكبر لتخطي عقبة الدور التمهيدي الأول، وخاصة في ظل المواجهة السهلة التي سوف تجمعه مع الفريق المغمور “اطلع بره”، علماً بأن مباراة الذهاب أو حتى الإياب سوف تُقام على أرض مصر بسبب الأوضاع السياسية المتوترة في دولة السودان سواء في الشمال أو حتى في الجنوب.

وهو الأمر الذي يصب بدون أدنى شك في مصلحة أبناء القلعة الحمراء قبل التحدي الأصعب في الدور القادم من عمر المسابقة، علماً بأن الهدف الرئيسي للمارد الأحمر لا يقتصر فقط على الوصول إلى مرحلة المجموعات، بل إنه يطمح للعودة من جديد إلى منصة التتويج التي غاب عنها منذ عام 2013.

ويُدرك فريق الأهلي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق الموسم الحالي على كافة المستويات، وخاصة وأن المارد الأحمر لا يزال مُتبقي له بقية مشواره في مسابقة كأس مصر من الموسم الماضي، إضافة إلى مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

على الجانب المقابل، لا يبدو فريق اطلع بره مرشحاً على الإطلاق لتحقيق أي نتيجة إيجابية أمام أبناء القلعة الحمراء، ليبقى هدفه الرئيسي هو محاولة تقديم كل ما لديه من مجهود على أرض الملعب والخروج بأقل الأضرار في نهاية المطاف سواء من مباراة الذهاب أو حتى من مباراة الإياب.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي الأحد 11/8/2019