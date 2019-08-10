لاسارتي يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لملاقاة اطلع بره بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق اطلع بره من جنوب السودان في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه المباراة بين الأهلي واطلع بره ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال64 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بعد أسبوعين من الآن.

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وغاب عن قائمة المارد الأحمر كلاً من الرباعي شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن، إضافة إلى المهاجم الشاب صلاح محسن.

وإليكم الآن قائمة الأهلي التي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق اطلع بره:

حراسة المرمى: علي لطفي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / رامي ربيعة / علي معلول / محمود وحيد / محمود متولي.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / حسام عاشور / حمدي فتحي / محمد مجدي قفشة / صالح جمعة / حسين الشحات / جيرالدو / جونيور أجايي / رمضان صبحي / أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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