موعد مباراة ريال مدريد وروما الودية الأحد 11/8/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وروما، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق روما الإيطالي في مساء يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم البلجيكي إدين هازارد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وروما، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وروما قبل هذه المباراة الودية المرتقبة بينهما تحضيراً للموسم الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد وروما

موعد مباراة ريال مدريد وروما، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق روما الإيطالي في مساء يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وروما تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وروما، سوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية بشكل مجاني، فيما سيكون المعلق عبد الحميد الجسمي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة ريال مدريد على القمر الأوروبي هوت بيرد.

وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة “ESPN” الأمريكية على القمر الأوروبي هوت بيرد.

آخر تحضيرات ريال مدريد وروما

موعد مباراة ريال مدريد وروما، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الودية المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق روما، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة تقديم أفضل عرض ممكن من الناحية الفنية، نظراً لكونها آخر مباراة ودية سوف يخوضها الفريق الملكي خلال معسكره الصيفي الحالي قبل انطلاقة الموسم بشكل رسمي بالنسبة له.

ويبدأ فريق ريال مدريد موسمه باختبار صعب للغاية في مطلع الأسبوع القادم، وذلك حينما ينزل ضيفاً على فريق سيلتا فيغو العنيد على ملعب بالايدوس، مما يعني أن الريال يجب أن يكون جاهزاً من كافة النواحي قبل موعد هذه المباراة المعقدة في بداية الموسم.

ويعلم الفريق الملكي جيداً أنه لا يُمكنه إهدار أي نقطة على الإطلاق في الجولات الأولى من مسابقة الدوري الإسباني، وذلك في حالة أراد المنافسة بكل قوة على اللقب في الموسم الجديد بعكس ما كان عليه الحال في آخر موسمين.

ومن جانبها، تأمل الجماهير الملكية في عودة فريقهُا مجدداً إلى عرش كرة القدم الإسبانية مع نهاية الموسم، وخاصة وأن فريق ريال مدريد لم يتمكن من الظفر بلقب الليغا الإسبانية سوى في 3 مناسبات فقط لا غير من أصل آخر 11 موسم مضى.

على الجانب المقابل، يبدو فريق روما في وضعية مغايرة تماماً بعكس ما هو عليه الحال للفريق الملكي، حيث يعيش فريق روما الصيف الحالي على وقع أجواء الإحلال والتجديد في صفوفه على كافة المستويات، وذلك حتى يكون فريق الذئاب قادراً على العودة مرة أخرى إلى واجهة كرة القدم الإيطالية مثلما كان حاله سابقاً.

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