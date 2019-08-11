تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة الليلة الودية أمام روما

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يشهد ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما مساء اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق روما الإيطالي ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وروما تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة الليلة أمام نظيره فريق روما:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: إدين هازارد / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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