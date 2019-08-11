موعد مباراة النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا الاثنين 12/8/2019

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موعد مباراة النصر والوحدة، يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة مضيفه فريق الوحدة الإماراتي في مساء يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2019 على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق نادي الوحدة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والوحدة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والوحدة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والوحدة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والوحدة

موعد مباراة النصر والوحدة، يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة مضيفه فريق الوحدة الإماراتي في مساء يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2019 على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والوحدة تحديداً في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والوحدة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والوحدة، سوف تكون مباراة النصر والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والوحدة

موعد مباراة النصر والوحدة، يدخل فريق النصر غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق الوحدة في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ويُدرك فريق النصر جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة بعدما فشل في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، حيث اكتفى فقط بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله الأسبوع الماضي على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وهي النتيجة التي قد تُعقد من موقف فريق النصر في مباراة الإياب، وبات العالمي مُطالباً إما الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أكبر من هدف لمثله، مما يجعله مهدداً بالإقصاء من الدور ثمن النهائي في نهاية المطاف.

ولا يقتصر الأمر فقط على نتيجة التعادل في مباراة الذهاب، بل إن فريق الوحدة قدم في تلك المباراة مستوى راقي للغاية أحرج به حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين على أرضه ووسط جماهيره.

ويعلم فريق النصر أن تأهله إلى مرحلة الدور ربع النهائي سوف يُعطيه دافعاً قوياً للغاية قبل انطلاقة موسمه المحلي في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الحالي، علماً بأن العالمي يسعى للحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

على الجانب المقابل، يبدو فريق الوحدة في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق النصر في مسابقة دوري أبطال آسيا، نظراً إلى النتيجة الأكثر من رائعة التي تمكن من تحقيقها خارج أرضه في الأسبوع الماضي.

ولن يُعاني فريق الوحدة من أي ضغوطات جماهيرية على الإطلاق بعكس حال فريق النصر، وخاصة وأن الجماهير الإماراتية تعلم أن مجرد وصول فريقهُا إلى الدور ربع النهائي سوف يكون إنجازاً كبيراً في نهاية المطاف.

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