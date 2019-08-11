تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام اطلع بره بدوري أبطال أفريقيا

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية مساء اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق اطلع بره من جنوب السودان ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال64 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الأهلي واطلع بره تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي واطلع بره منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق اطلع بره:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / محمود متولي / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي قفشة / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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