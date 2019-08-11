موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن في دوري أبطال آسيا الاثنين 12/8/2019

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موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة مضيفه فريق ذوب آهن الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2019 على ملعب العربي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق كرة القدم العربية وأيضاً عشاق نادي الاتحاد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مبارة الاتحاد وذوب آهن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وذوب آهن.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الاتحاد وذوب آهن قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة مضيفه فريق ذوب آهن الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2019 على ملعب العربي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد وذوب آهن تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، سوف تكون مباراة الاتحاد وذوب آهن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الاتحاد وذوب آهن

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق ذوب آهن في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مثلما كان الحال تماماً في مباراة الذهاب، حتى يضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة دون مواجهة أي مشاكل على الإطلاق.

ويعلم العميد جيداً أن مهمته سوف تكون في غاية التعقيد خلال مباراة الإياب، وخاصة بعدما تمكن الفريق الإيراني من تسجيل هدف في شباك فريق الاتحاد خلال مباراة الذهاب، مما يجعل تقدم فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد غير مطمئن تماماً قبل موعد مباراة العودة.

ومن المؤكد أن الموسم الحالي سوف يكون مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق الاتحاد، نظراً إلى عدد البطولات التي سيُنافس عليها، على أمل ألا يكون حاله مشابهاً لما كانت عليه مسيرته في الموسم الماضي، حيث نافس فريق الاتحاد من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، كما فشل في التتويج بأي لقب آخر في الموسم.

ويستعد فريق الاتحاد لكي يكون مُنافساً بشكل قوي للغاية في الموسم الحالي على 5 جبهات مختلفة، ويأتي في مقدمتها مسابقة دوري أبطال آسيا التي لم ينجح في الظفر بلقبها منذ عام 2005، إضافة إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومسابقة كأس ولي العهد السعودي، وأخيراً مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

على الجانب المقابل، يأمل فريق ذوب آهن في استغلال نجاحه في تسجيل هدف في مباراة الذهاب، حتى يكون قادراً على قلب الطاولة على العميد في لقاء الإياب مع العلم بأن الفريق الإيراني لا يُعد من ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب الآسيوي.

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