تشكيل مانشستر يونايتد وتشيلسي المتوقع في مباراة اليوم بالبريميرليج

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يشهد ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر يونايتد ضيفه فريق تشيلسي، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد في مباراة الليلة:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمولينج / هاري ماجواير / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوجبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في مباراة الليلة:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / كورت زوما / أندرياس كريستنسن / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / جورجينيو / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / كريستيان بوليسيتش / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإنجليزي فرانك لامبارد.

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