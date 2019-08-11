كشف لغز الصورة الغامضة لمحمد صلاح مع الكلاكيت

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أعلنت الشبكة الأمريكية “سي إن إن” سر الصورة الغامضة التي قد تم نشرها عن اللاعب المصري الدولي محمد صلاح عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقد تم نشر صورة للاعب الدولي محمد صلاح له، حاملا فيها لوح الكلاكيت الذي يتم استخدامه في تصوير الأفلام، وفي تصوير بعض من البرامج.

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صرحت الشبكة الإخبارية الأمريكية “سي إن إن”، أنه قد تم التقاط هذه الصورة للاعب الدولي المصري الجنسية محمد صلاح، خلال إجرائه حوارا بأحد البرامج التابعة إلى الشبكة الأمريكية.

وقد أجرى هداف “البريميرليج” الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين السابقيين، حوارا جديدا مع برنامج “Connect the World” ويعني الاتصال مع العالم، الذي يتم بثه عبر الشبكة الإخبارية الأمريكية “سي إن إن”.

صلاح يظهر للمرة الثانية عبر شبكة “سي إن إن”

وسوف يتم بث تلك الحلقة التي تم تسجيلها مع اللاعب الدولي محمد صلاح قريباً عبر الشبكة الأمريكية “سي إن إن”، وظهر على لوح الكلاكيت الذي يحمله اللاعب الدولي محمد صلاح، بعض الحروف، وبعض من الأسماء التي تدل إلى أن التصوير لصالح برنامج “Connect the World” حيث تم كتابة الحرف المختصرة الأولى من كل كلمة تحت عنوان البرنامج “C t W”، كما تم كتابة اسم مقدمة البرنامج على عبر شاشة “سي إن إن”، وهي بيكي أندرسون.

ولن يكون ظهور اللاعب الدولي محمد صلاح خلال حلقة خاصة من برنامج “Connect the World” هو الأول من نوعه، لكن هذا الظهور بالبرنامج نفسه يعد الظهور الثاني للاعب خلال شهر أبريل عام 2018، وتحدث خلال المرة الأولى اللاعب الدولي عن بداية مشواره الكروي، واحترافه، وتألقه مع نادي ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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