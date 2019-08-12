برباعية نظيفة.. الأهلي يحجز بطاقة التأهل لدور الـ 32 بدوري الأبطال

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أمطر لاعبو النادي الأهلي شباك مضيفه نادي “اطلع بره” من جنوب السودان، برباعية نظيفة، حقق من خلالها فوزا عريضًا، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش في برج العرب، وذلك ضمن مباراة الذهاب بالدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسجَّل أهداف النادي الأهلي اللاعب التونسي علي معلول في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، وبعدها عزز المغربي وليد أزارو من تقدم فريقه بهدفين في الشوط الأول والثاني في الدقيقتين الـ 32 و الـ 48، واختتم اللاعب أحمد الشيخ الأهداف بإحراز الرابع في الدقيقة الـ 3 من الوقت بدل الضائع “الـ 93”.

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وبهذا الفوز العريض فقد حجز النادي الأهلي بنسبة كبيرة بطاقة التأهل للدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

يشار إلى أن مباراة الذهاب أقيمت على أرض مصر بناء على رغية مسؤولي نادي “اطلع بره” نظرًا للظروف الأمنية في جنوب السودان، وسيكون لقاء الإياب في 23 أغسطس الجاري على معلب الأهلي.