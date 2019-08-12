مدرب الأهلي بعد الفوز برباعية على “اطلع بره”: “لا يوجد فريق سيقف أمامنا”

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استطاع النادي الأهلي تحقيق فوزا كبيرا على نادي “اطلع بره”، في أولى جولاته في بطولة أفريقيا، ليؤكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، أن فريقه خاض مباراته أمام اطلع بره الجنوب سوداني، بمنافسة كبيرة بين اللاعبين.

وأحرز النادي الأهلي أربع أهداف في شباك اطلع بره، مساء اليوم الأحد، دون رد، في إطار منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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وقال مدرب النادي الأهلي خلال لقائه عبر برنامج ملعب الأهلي، المذاع عبر قناة الاهلي، اليوم: “لعبنا على قد المباراة، ولكن كان هناك إيجابيات كثيرة جدًا وهناك منافسة كبيرة بين اللاعبين وأصبح هناك حلول كثيرة لمارتن لاسارتي وقادر أن يختار منها”.

وذكر قمصان العديد من الإيجابيات من هذا اللقاء، وهي عودة أزارو للتهديف وأحمد الشيخ، واستمرار علي معلول في أدائه الطيب، وتحقيق المكسب والاقتراب من الدور المقبل في دوري أبطال إفريقيا، والحفاظ على سلسلة الانتصارات المتتالية بعد العودة من معسكر إسبانيا، بالإضافة إلى مشاركة أحمد الشيخ وجيرالدو، وربيعة وعلي لطفي، والاطمئنان على رمضان صبحي.

وعن مباراة الأهلي القادمة، قال قمصان: “مباراة هامة جدًا بالنسبة لنا أمام بيراميدز فمن الاكيد وجود اختلاف في لاعبي بيراميدز ومدير فني جديد وطريقة اللعب”، متابعا “لدينا هدف ونحترم الخصم، والأهم أن نكون في حالتنا وعندما نكون في حالتنا لا يوجد أي فريق سيقف أمامنا”.