“الامتحانات” سبب هزيمة اطلع بره من الأهلي برباعية ومدرب الفريق: “لا يوجد مستحيل”

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تلقى فريق ” اطلع برة ” هزيمة برباعية أمام النادي الأهلي، وهو ماكشف سببه مدرب الفريق، لافتا إلى أن سبب الهزيمة أمام “المارد الأحمر” اليوم هو غياب 6 لاعبين لانشغالهم فى تأدية امتحانات نهاية العام في جنوب السودان وعدم تمكنهم في المشاركة مع الفريق، و الارهاق الذى أصاب اللاعبين خلال رحلة السفر منذ يومين إلى القاهرة.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة ” on sport ” قال مدرب “اطلع بره”، إن فريقه شهد ترحيب كبير من قبل المسئولين فى فريق الاهلى منذ الوصول، لافتا إلى أنهم اختاروا لعب مباراة الذهاب والعودة بالقاهرة تجنبا للارهاق، مضيفا “لا يوجد مستحيل فى الكرة والعودة فى النتيجة المباراة القادمة”.

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نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، أحرزهما علي معلول ووليد ازارو هدفين وأحمد الشيخ.