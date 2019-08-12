بركلات الترجيح.. ذئاب روما تلتهم ريال مدريد

Advertisements

سقط النادي الملكي ريال مدريد بركلات الترجيح أمام مضيفه روما، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمتعتهما على ملعب “الأولمبيكو”، اليوم الأحد، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وأحرز هدفي النادي الملكي اللاعبان مارسيلو وكاسيميرو، في الدقيقتين 16 و38 على الترتيب من عمر اللقاء، بينما سجل اللاعبان الأرجنتيني دييجو بيروتي والبوسني إدين دجيكو هدفي فريق العاصمة روما في الدقيقتين 34، و40 على التوالي.

Advertisements

وتمكن ذئاب روما من إحراز ركلات الترجيح الخمسة، فيما أهدر مارسيلو، صاحب الهدف الأول للملكي ركلة الجزاء الخامسة لفريقه، حيث اصطدمت بالعارضة؛ ليسقط ريال مدريد بنتيجة 5 – 4 في ركلات الترجيح.