هل يدخل صلاح نادي “المائة” بقميص ليفربول الإنجليزي خلال هذا الموسم؟

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في اليوم الـ 12 من شهر أغسطس لعام 2017 شارك اللاعب المصري الدولي محمد صلاح بأولى مبارياته الكروية بقميص نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووضع بصمته من خلال تعادل فريقه أمام نادي واتفورد بثلاثية لكل منهما حيث سجل هدفًا وصنع هدف آخر، وخلال منافسات الموسم السابق، كان اللاعب محمد صلاح على الموعد، وشارك بفوز الريدز برباعية نظيفة على نادي وست هام خلال مباراته الافتتاحية في “ببريميرليج”.

هدف صلاح بمرمى نادي واتفورد

خلال الموسم الكروي الراهن، وعلى الرغم من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي مبكرًا خلال يوم الـ 9 من شهر أغسطس لعام 2019، إلا أن اللاعب الدولي محمد صلاح لم ينس هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف خلال مباريات الافتتاح لنادي ليفربول، وشارك في فوز فريقه على نادي نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف واحد حيث سجل هدفًا، وصنع آخر.

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سجل اللاعب الدولي محمد صلاح ما يقرب من 72 هدفًا، بقميص فريقه الكروي الراهن بمختلف البطولات منذ أن وطأت قدماه ملعب “آنفليد”، مطلع موسم 2017/ 2018، ليصبح اللاعب المصري على أعتاب اقتحام نادي المئة.

شارك اللاعب المصري الدولي في ما يقرب من 106 مباراة برفقة الريدز حتى الوقت الراهن، حصد خلالهما على العديد من الجوائز، والألقاب الفردية كان أبرزها التالي:

حصوله على لقب أفضل لاعب أفريقي.

حصل على لقب أفضل لاعب بإنجلترا.

حصل على لقب أفضل لاعب بنادي ليفربول.

هداف بريميرليج “الموسم الأول بتسجيله 32 هدفًا، وخلال الموسم الثاني تقاسم الجائزة مع زميله السنغالي “ساديو ماني”، والجابوني “بيير ايمريك أوباميانج”، لاعب نادي الأرسنال برصيد يقرب من 22 هدفًا لكل منهم.

هدف اللاعب الدولي بمرمى نادي نورويتش

وبالنظر للمعدل التهديفي الخاصة باللاعب محمد صلاح نجد أن لاعب المنتخب المصري الوطني، بإمكانه تسجيل ما يقرب من 30 هدفًا أو أكثر خلال الموسم الواحد.

خلال موسمه الأول بآنفليد سجل “مو” حوالي 44 هدفًا خلال مشاركته بـ 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مباراة بكأس الاتحاد، و 15 مباراة أخرى في دوري أبطال أوروبا، منهم مباراتين خلال التصفيات.

خلال موسمه الثاني مع نادي ليفربول، سجل اللاعب المصري الدولي ما يقرب من 27 هدفًا خلال مشاركته بحوالي 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة بكأس الاتحاد، مباراة بكأس الرابطة، إلى جانب 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

فهل سيدخل الدولي صلاح في نادي المائة؟

بإمكان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح الالتحاق بقائمة عظماء نادي يفربول إذا ما استطاع دخول نادي المائة، حيث أن اللاعب المصري سوف يشارك بأكثر من بطولة خلال هذا الموسم الكروي سواء كانت بطولات محلية، مثل الدوري الإنجليزي، أو بطولة كأس الاتحاد، وكأس الرابطة”، أو بطولة أوروبية، مثل بطولة دوري أبطال أوروبا، أو بطولة عالمية مثل مشاركته في كأس العالم للأندية، مما يتيح للاعب فرصة أكبر بهز شباك المنافسين.

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