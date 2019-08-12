قصة اصطدام طفل بسيارة اللاعب محمد صلاح خلال ركضه ورائها.. إليكم التفاصيل

Advertisements

اجتاحت مواقع الاجتماعي خلال الساعات القليلة السابقة، صورة لطفل بريطاني الجنسية مع لاعب المصري الدولي، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهو ينزف دمًا من وجهه، بعد أن حاول الطفل جاهداً الركض خلف سيارة اللاعب محمد صلاح من أجل التقاط صورة معه.

يدعى الطفل لويس فولر البالغ من العمر 11 عامًا، ركض مسرعاً، هو وأخوه الذي يسمى إسحاق البالغ من العمر 10 أعوام، خلف سيارة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ارتطم الطفل بالسيارة مما أدى لسقوطه على الأرض، وإصابته بأنفه.

Advertisements

وقد لاحظ اللاعب الدولي محمد صلاح أنَّ هناك خطب ما، ليعود إلى الخلف بسيارته، ويترجل منها من أجل الاطمئنان على الطفل.

فيما قام زوج والدة لويس “جو كوبر”، بنشر صورة للطفل، مع اللاعب الدولي محمد صلاح، معلقا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “بينما كنا سنطلب الإسعاف، رأينا محمد صلاح يقود سيارته بالقرب منا بعدما رأى لويس، وقد اقترب حتى يطمئن عليهما”، كما وجه جو كوبر، الشكر إلى اللاعب محمد صلاح على عودته من أجل الاطمئنان عليه، بعد أن أصيب الطفل لويس، وهو يحاول التلويح له.

وأضاف جو كوبر، عبر تغريدته بـ “تويتر”، “يحبك كثيراً، وزال الألم فورًا حين احتضنته، أنت رجل حقيقي، أشكرك أيها الملك المصري”.

يُذكر أنَّ بعض من التقارير الإعلامية قد أعلنت إنَّ اللاعب الدولي محمد صلاح قد قام بإنقاذ الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره 12 عامًا، من أيدي بعض المشجعين، بعد وقوع أحداث عنف خلال نهائي الدرع الخيرية.

أقرا المزيد هل يدخل صلاح نادي “المائة” بقميص ليفربول الإنجليزي خلال هذا الموسم؟