تشكيل الهلال والأهلي المتوقع في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الليلة

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال السعودي ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي السعودي في إحدى كلاسيكيات كرة القدم السعودية، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت على وقع فوز عريض لمصلحة فريق الهلال خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراة الليلة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد الدوسري / جانج / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / محمد كنو / سالم الدوسري / أندري كاريو.

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة الليلة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد الخبراني / محمد آل فتيل / حسين عبد الغني.

خط الوسط: سوزا / عبدالفتاح عسيري / أليكسيتش / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

المدير الفني: الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويسعى فريق الهلال لتأكيد تفوقه الواضح خلال مباراة الذهاب، حتى يضمن مقعده بشكل رسمي في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة التي يسعى للتتويج بلقبها بأي طريقة ممكنة العام الحالي، فيما يطمح فريق الأهلي لقلب الطاولة على مضيفه وخطف بطاقة التأهل للدور القادم عكس ما يتوقعه كل عشاق كرة القدم.

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