موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 13/8/2019

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موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي السعودي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال والأهلي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي السعودي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والأهلي، سوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تكرار فوزه العريض من جديد الذي سبق وأن حققه في مباراة الذهاب خارج أرضه، حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الآسيوية الأهم على مستوى الأندية.

ويعلم فريق الهلال جيداً أنه مُطالب بتقديم أفضل أداء ممكن لديه في مباراة الإياب أيضاً، نظراً لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل على الإطلاق، وهو ما يعني بالتالي أن حظوظ فريق الأهلي لا تزال كبيرة في التأهل رغم خسارته ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المؤكد أن الزعيم سوف يخوض مباراة الإياب بكامل نجومه دون إراحة أي واحد منهم تماماً، حتى يكون فريق الهلال قادراً على حسم المهمة مبكراً وعدم منح فريق الأهلي أي فرصة للتفكير في قلب الطاولة وتحقيق التأهل التاريخي.

على الجانب المقابل، تبدو معنويات فريق الأهلي مرتفعة نوعاً ما قبل موعد مباراة الإياب، وخاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير الذي أظهرته الجماهير الأهلاوية للاعبين على مدار الأسبوع الماضي، حتى يؤمن الفريق بقدرته على تحقيق “ريمونتادا” تاريخية في العاصمة السعودية الرياض.

ويبقى الأمر الأهم بالنسبة إلى فريق الأهلي هو تقديم مباراة كبيرة من كافة النواحي، حتى وإن فشل في حجز مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، إلا أن الأداء المشرف سوف يشفع له أمام جماهيره الغفيرة في نهاية المطاف، على أمل أن يتمكن الراقي من المنافسة في الموسم الحالي على لقب الدوري السعودي للمحترفين منذ البداية.

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