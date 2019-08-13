إليكم التفاصيل كاملة عن عقد الأهلي والجونة بصفقتي محارب وبركات

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انتقل الثنائي إسلام محارب وعمرو بركات من النادي الأهلي إلى نادي الجونة خلال الساعات السابقة، في صفقتين بيع نهائي في مقابل مبلغ 6 مليون جنيهاً مصرياً لكلاهما.

وحسب ما أكده المصادر خلال تصريحات صحفية إن النادي الأهلي قد حصل على ما يقرب من مليوني جنيه من انتقال اللاعب عمرو بركات إلى نادي الجونة، إلى جانب حصوله على 4 مليون جنيه من صفقة انتقال اللاعب إسلام محارب.

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وقد نص عقد بيع اللاعب إسلام بركات إلى نادي الجونة، أنه في حال رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب من جديد، فإن القلعة الحمراء سوف تدفع مبلغ 4 مليون جنيهاً مصرياً للتعاقد معه.

وفي حال انتقال اللاعب إسلام بركات إلى أي نادي آخر، فإن النادي الأهلي سوف يحصل على نسبة مئوية تصل إلى 20% من قيمة صفقة رحيله عن نادي الجونة.

أما عقد اللاعب إسلام محارب، حيث نص العقد على دفع النادي الأهلي مبلغ 8 مليون جنيهاً مصرياً في حال رغبة النادي في شراءه من جديد، فإن الحصول على نسبة 20% من قيمة انتقاله إلى نادي أخر من نادي الجونة.

وكان نادي الجونة قد جدد استعارته إلى الثلاثي محمود الجزار، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، إلى جانب تعاقده مع اللاعب محمد نجيب، واللاعب عمرو بركات، واللاعب عمر رضوان، واللاعب إسلام محارب من النادي الأهلي.

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