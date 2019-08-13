تشكيل السد والدحيل المتوقع في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الليلة

Advertisements

يشهد ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق السد القطري ضيفه وغريمه التقليدي فريق الدحيل القطري، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة السد والدحيل تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة السد والدحيل منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق السد في مباراة الليلة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الدحيل:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: رو رو / جونغ وو يونغ / طارق سلمان / عبدالكريم حسن.

خط الوسط: سالم الهاجري / غابي فيرنانديث / حسن الهيدوس / علي آسد / أكرم عفيف.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

المدير الفني: الإسباني تشافي هيرنانديز.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الدحيل في مباراة الليلة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق السد:

حراسة المرمى: ليكومت.

خط الدفاع: موسى / مهدي بن عطية / أحمد ياسر / علي عفيف.

خط الوسط: لويس جونيور / عاصم ماديبو / جونيور / يوسف المساكني.

خط الهجوم: مونتاري / المعز علي.

المدير الفني: البرتغالي روي فاريا.

ويسعى فريق السد لضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، بعدما عاد بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله من مباراة الذهاب خارج أرضه الأسبوع الماضي، علماً بأن فريق السد يكفيه فقط نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الإياب حتى يضمن بطاقة التأهل.

ومن جانبه، يأمل فريق الدحيل في التأهل بدوره للدور ذاته رغم اكتفائه ذهاباً بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره، علماً بأن التعادل بأي نتيجة أعلى من هدف لمثله سوف تضمن لفريق الدحيل تحقيق هدفه المنشود وبلوغ محطة الدور ربع النهائي، ويبقى الأمر الأهم هو تواجد فريق عربي في الدور القادم مهما كان اسمه.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 13/8/2019