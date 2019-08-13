أبرزهم الجانرز وتشيلسي.. ليفربول يفقد أليسون بيكر في 6 مباريات

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في المباراة الافتتاحية لفريق ليفربول الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، تعرض حارس مرمى “الريدز” أليسون بيكر إلى إصابة، اضطر إثرها إلى مغادرة أرض الملعب في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، متأثرًا بإصابة قوية في ساقه، وتبين من الفحص الطبي أنَّها إصابة في السمانة أجبرته على الغياب عن التدريبات.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أنَّ البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، سيغيب عن فريقه بعد الإصابة التي تعرض لها في أولى مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي للموسم الجديد، نحو 6 جولات.

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ويُعد اللقاء الأول لـ”ليفربول” هو لقاء تشيلسي، مساء غد الأربعاء، في مباراة السوبر الأوروبي، وهي أولى المباريات التي سيغيب عنها الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وتكهنت صحيفة “ميرور” بمدة غياب “أليسون”، والتي قد تمتد إلى النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ماوقعة غياب حارس المرمى البرازيلي عن 5 مباريات بالدوري بخلاف مواجهة السوبر الأوروبي.

وعرض المباريات التي قد يغيب عنها أليسون بحسب “ميرور”:

14 أغسطس.. ليفربول أمام تشيلسي في كأس السوبر UEFA

17 أغسطس.. ساوثهامبتون أمام ليفربول وذلك الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي

24 أغسطس.. ليفربول يواجه أرسنال في الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي

31 أغسطس.. بيرنلي أمام ليفربول في الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي

14 سبتمبر.. ليفربول يواجه نيوكاسل في الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي

22 سبتمبر.. تشيلسي يواجه ليفربول في الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي

وتعرض البرازيلي أليسون بيكر إلى إصابة خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، والتي فاز بها “الريدز” بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، ولم يحدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي، مدة غياب بيكر، واكتفى بتعليقه: “سنفتقده لبضعة أسابيع”.