محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة في السوبر الأوروبي

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يشهد ملعب فودافون بارك في مدينة إسطنبول على أرض دولة تركيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي، ضمن مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 م.

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

وأخيراً سوف تكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي الليلة أمام نظيره فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

يُذكر أن فريق ليفربول يخوض هذه المباراة بسبب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وذلك تحديداً في شهر يونيو الماضي من العام الحالي 2019 على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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