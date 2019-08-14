تشكيل تشيلسي المتوقع في السوبر الأوروبي الليلة ضد ليفربول

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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 لخوض ثاني مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الإنجليزي الشاب “فرانك لامبارد”، وذلك حينما يُلاقي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ضمن مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 م.

وبدأ فريق تشيلسي الموسم الحالي بشكل كارثي للغاية، بعدما تعرض إلى خسارة قاسية خارج أرضه على يد مضيفه فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك تحديداً في يوم الأحد الماضي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

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ويستعيد فريق البلوز خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي خدمات 3 من أهم لاعبيه بعد تعافي كلاً منهم من الإصابة بشكل كامل، وهم كلاً من النجم البرازيلي ويليان، والنجم الألماني أنطونيو روديغر، والنجم الفرنسي نغولو كانتيِ، علماً بأن الأخير كان قد شارك في جزء بسيط من المباراة الماضية أمام فريق مانشستر يونايتد.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبي الليلة أمام نظيره فريق ليفربول:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر / إيمرسون.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / جورجينيو / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / روس باركلي / تامي أبراهام.

المدير الفني: الإنجليزي فرانك لامبارد.

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