صحيفة إنجليزية: أرسنال ينتظر عروض لرحيل النني خلال أيام

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نشرت عدد مم الصحف الإنجليزية تقارير أفادت أن إدارة نادي أرسنال، ما تزال في انتظار العروض التي ستقدم إلى اللاعب المصري محمد النني واللاعب شكوردان مصطافي خلال الأيام المقبلة.

حيث ذكرت التقارير التي نشرتها صحيفة لندن إيفنينج ستاندارد، أن إدارة نادي أرسنال ما زالت تطمح للتوصل إلى عروض أفضل من أجل ضم ثنائي اللاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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حيث لن يكون بمقدور اللاعبان محمد النني أو شكوردان مصطافي الانتقال إلى أي نادٍ بالدوري الإنجليزي في ظل انتهاء فترة الانتقالات في إنجلترا منذ عدة أيام.

وكانت إدارة نادي أرسنال قد نجحت في التعاقد مع داني سيبايوس من ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية، وهو بالتالي ما يصعب من مهمة وجود اللاعب المصري محمد النني في تشكيل الفريق. كما دعمت إدارة نادي أرسنال الخط الدفاعي للفريق أيضًا بضم ديفيد لويس من تشيلسي، ليصبح رحيل اللاعب شكوردان مصطافي عن الفريق مؤكدًا.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير نشرت في الصحافة الإنجليزية أن الدولي المصري محمد النني قد ينتقل لصفوف العملاق التركي جالطة سراي بنهاية الأسبوع الجاري.

إذ يُعاني محمد النني من عدم المشاركة مع كتيبة المدرب أوناي إيمري منذ عدة لقاءات حيث أنه لم يُشارك سوى في 8 مباريات في الموسم الماضي.

وأوضحت صحيفة إكسبريس الإنجليزية، انه هناك 3 لاعبين بفريق أرسنال على وشك الرحيل وهم شكوردان موستافي، ومحمد النني، و كالوم تشامبيرس وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن النني قد ينتقل بنهاية الأسبوع الجاري إلى صفوف جالطة سراي التركي، وكانت مصادر مقربة من محمد النني قد ذكرت خلال الأيام الماضية أن اللاعب متمسك بالبقاء في إنجلترا.