صلاح: الفوز بدوري الأبطال أهم من البريميرليج ومباراة السوبر معقدة

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حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على الرد على تصريحات الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي أكد فيها مؤخراً أن فوزه فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز أهم من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه، أكد فخر العرب “محمد صلاح” خلال مقابلة له مع شبكة “CNN” العالمية أنه لم يسمع بما قاله المدرب الإسباني بيب جوارديولا سابقاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “جوارديولا” سوف يختار الفوز بدوري الأبطال عوضاً عن الدوري الإنجليزي في حالة تم إعطائه حرية الاختيار ما بين اللقبين.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، شدد الفرعون المصري “محمد صلاح” على أن مسابقة دوري أبطال أوروبا تُعد هي أكبر مسابقة في عالم كرة القدم بأكمله، ولذلك يسعى كل لاعب وكل مدرب وحتى كل فريق للتتويج بها بأي وسيلة ممكنة في كل موسم.

وعن نجاح فريق ليفربول في التتويج بلقبه السادس في المسابقة الصيف الحالي، أوضح النجم المصري محمد صلاح أن ذلك كان بمثابة الحلم لكل شخص في مدينة ليفربول، وخاصة في ظل فشل فريق الريدز في الفوز بأي لقب منذ سنوات طويلة.

وفي ختام تصريحاته، أوضح فخر العرب أن مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي سوف تكون في غاية الصعوبة على الفريقين، نظراً إلى رغبة كل فريق في التتويج بذلك اللقب الأول في بداية الموسم الحالي.

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