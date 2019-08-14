مرتضى منصور يكشف سبب تأخير الإعلان عن هوية مدرب الزمالك الجديد

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 عن السبب الرئيسي وراء التأخير في عملية الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قد استقر على اسم المدير الفني الجديد لفريق الزمالك المرحلة القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن جميع أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على عدم الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد إلا بعد وصوله إلى أرض مصر وقيامه بالتوقيع على عقود تعاقده مع نادي الزمالك.

وفي ختام حديثه، شدد المستشار مرتضى منصور على أن هذه الخطوة تأتي تجنباً لمحاولة أي نادي آخر الدخول في مفاوضات مع نفس المدير الفني لمحاربة نادي الزمالك بشكل عام، موضحاً في الوقت ذاته أن الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد تم الاستقرار عليه بالكامل.

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