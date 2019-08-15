الأهلي يخطر اللاعب مؤمن زكريا بفسخ تعاقده

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قامت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بإخطار اللاعب مؤمن زكريا، وهو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بشأن فسخ تعاقده الراهن بشكل ودي مع النادي الأهلي.

وقد وعد مدير الكرة بالنادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اللاعب بإعادة التعاقد معه من جديد بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها.

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وقد أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ للاعب مؤمن زكريا أن النادي الأهلي سوف يتحمل كافة المصاريف الخاصة بعلاج اللاعب، حتى شهر يناير القادم لعام 2020، وأوضح أن مسألة إعادة إتمام التعاقد معه تعود لرغبته، وإلى حالته الصحية خلال شهر يناير القادم من العام الجديد.

وعقد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، جلسة خاصة مع اللاعب مؤمن زكريا، من أجل مناقشة العروض التي تلقاها اللاعب خلال اليومين السابقين، بعد استبعاده بشكل رسمى من القائمة الأفريقية، من أجل اختيار المكان الأفضل له، وإلى النادي خلال الموسم الجديد، خصوصاً فى ظل رغبة مؤمن زكريا فى الرحيل عن النادي الأهلي بعد شعوره بأنه خارج حسابات المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي.

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