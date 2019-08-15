مرتضى منصور يكشف رسمياً هوية المدير الفني الجديد للزمالك

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 عن هوية المدرب القادم، والذي سوف يتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة القادمة.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية له مساء يوم أمس الأربعاء في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة المحور، أن المدير الفني الجديد لفريق الزمالك سوف يكون هو الصربي “ألكسندر ستانوفيتش”.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن المدرب “ستانوفيتش” سوف يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء يوم غداً الجمعة، من أجل التوقيع على عقود انتقاله لنادي الزمالك بشكل رسمي ومن ثم تقديمه إلى وسائل الإعلام وجماهير القلعة البيضاء.

وأوضح المستشار مرتضى منصور أن الجهاز المعاون بالكامل للمدرب ألكسندر ستانوفيتش سوف يأتي معه من دولة صربيا، على أن يتم تعيين مدرب مصري وحيد معه في الجهاز المعاون لإبقاء هناك حالة من التواصل الدائم بين الجهاز الفني وبين مجلس إدارة نادي الزمالك.

وفي ختام حديثه، شدد المستشار مرتضى منصور على أن جماهير نادي الزمالك يجب عليها عدم الشعور بالقلق على الإطلاق من المدرب الجديد “ستانوفيتش”، مؤكداً في الوقت ذاته أن المدرب الصربي لديه سيرة ذاتية قوية للغاية، كما طالب أيضاً المعترضين على اسم المدرب الجديد بدفع مبلغ 100 مليون جنيه مصري للتعاقد مع أحسن مدرب في العالم.

يُذكر أن المستشار مرتضى منصور كان قد عقد مؤتمراً صحفياً يوم أمس الأربعاء في مقر نادي الزمالك من أجل الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفارس الأبيض، إلا أنه فاجأ الجميع بعدم الإعلان الرسمي بسبب خوفه من دخول إحدى الأندية المصرية على خط المفاوضات مع نفس المدرب.

ولم يُعلن المستشار مرتضى منصور عن هوية المدير الفني الجديد لفريق الزمالك إلا بعد اطمئنانه على كافة الترتيبات الخاصة بوصول المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش إلى العاصمة المصرية القاهرة، على أن يبدأ الأخير مهام عمله بداية من مطلع الأسبوع القادم.

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