قائمة الزمالك استعداداً لملاقاة “ديكيداها” الصومالي بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الكابتن طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم أمس الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق ديكيداها الصومالي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه المباراة ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م، علماً بأن مباراة الذهاب سوف تُقام مثلها مثل مباراة الإياب على أرض جمهورية مصر العربية بعد موافقة الجانب الصومالي على ذلك.

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وكانت بعثة فريق الزمالك قد وصلت مساء يوم أمس الأربعاء إلى مدينة الإسكندرية، وذلك استعداداً لخوض المباراة التي ستُقام مساء يوم غداً الجمعة على ملعب برج العرب بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض تواجد العديد من الأسماء الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث جاءت قائمة الزمالك التي ستكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمد عواد / محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / حمدي النقاز / حازم إمام / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن / محمود عبد العزيز / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد عنتر / كريم بامبو / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / أشرف بنشرقي / إسلام جابر.

خط الهجوم: مصطفى محمد / عمر السعيد.

يُذكر أن هذه المباراة سوف تكون الأخيرة للكابتن طارق يحيى في منصب المدير الفني لفريق الزمالك، بعدما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء مساء يوم أمس الأربعاء عن تعيين المدرب الصربي “ألكسندر ستانوفيتش” في منصب المدير الفني للفارس الأبيض المرحلة المقبلة.

وكان فريق الزمالك قد نجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي في نسخة الموسم الماضي، مما يجعله مرشحاً فوق العادة من أجل المنافسة بكل قوة على لقب نسخة الموسم الحالي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأنه لم يتذوق طعم التتويج بها منذ عام 2002 حينما فاز بها للمرة الخامسة في تاريخه.

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