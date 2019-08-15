محمد صلاح يُحقق إنجازاً تاريخياً بعد فوز ليفربول بكأس السوبر الأوروبي

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تمكن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق إنجاز تاريخي، بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبي مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 عقب التغلب على فريق تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح.

وعرفت مباراة كأس السوبر الأوروبي إثارة وتشويق لا مثيل لهما على الإطلاق، حيث انتهى الوقت الأصلي من المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، ثم نجح كل فريق في تسجيل هدف آخر في الأشواط الإضافية، ليتم الفصل بينهما عن طريق ركلات الجزاء التي انحازت لفريق ليفربول في نهاية المطاف.

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ومن جانبه، قدم فخر العرب “محمد صلاح” مستوى مميزاً للغاية خلال المباراة بأكملها، إلا أنه لم يكن موفقاً في عملية تسجيل الأهداف، ولكنه نجح في النهاية في تنفيذ ركلة الجزاء الخامسة لفريقه بنجاح، قبل أن يتألق حارس مرمى فريق الريدز “أدريان” عبر تصديه للركلة الأخيرة لفريق البلوز التي نفذها المهاجم الشاب تامي أبراهام.

وبناءً على ذلك التتويج، نجح الفرعون المصري “محمد صلاح” في الفوز بثاني ألقابه مع ناديه ليفربول منذ انتقاله إليه في صيف العام قبل الماضي 2017، حيث تُوج معه أيضاً بلقب دوري أبطال أوروبا في صيف العام الحالي 2019، وذلك تحديداً في مطلع شهر يونيو الماضي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن تتويج النجم المصري محمد صلاح بلقب كأس السوبر الأوروبي يوم أمس الأربعاء، بات يعني أنه ثالث لاعب عربي ينجح في تحقيق ذلك الإنجاز العظيم، بعد كلاً من الجزائري رابح ماجر مع فريق بورتو البرتغالي، والمغربي أشرف حكيمي مع فريق ريال مدريد الإسباني، إلا أن الفارق أن كلاهما لم يُشارك بصفة أساسية في المباراة بعكس فخر العرب محمد صلاح.

على صعيد آخر، رفع فريق ليفربول رصيد ألقابه في مسابقة كأس السوبر الأوروبي إلى 4 ألقاب، بعدما كان قد رفع رصيد ألقابه في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ شهرين فقط إلى 6 ألقاب، على أمل أن يأتي الدور على رفع رصيده أيضاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الموسم الحالي، حيث سبق له التتويج بها في 18 مناسبة سابقة.

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