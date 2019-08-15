موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني الجمعة 16/8/2019

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين على التوالي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وأتلتيك بيلباو قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين على التوالي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل البدء بأفضل طريقة ممكنة على المستوى المحلي في الموسم الحالي.

ويسعى فريق برشلونة للحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الليغا الإسبانية للموسم الثالث على التوالي، علماً بأن الفريق الكتالوني قد نجح في الظفر بلقب الدوري المحلي في 8 مناسبات من أصل آخر 11 موسم، وهو ما يؤكد بدوره على تربع فريق برشلونة على عرش كرة القدم الإسبانية طيلة السنوات الماضية، بالرغم من التفوق التاريخي لغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في عدد الألقاب.

ويعلم البارسا جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في الموسم الحالي سواء محلياً أو حتى قارياً، نظراً إلى الرغبة الكبيرة من جانب قطبي العاصمة الإسبانية مدريد وهما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في التتويج أيضاً بلقب مسابقة الدوري الإسباني مع نهاية الموسم.

ومن المؤكد أن مواجهة فريق عنيد مثل فريق أتلتيك بيلباو على أرضه ووسط جماهيره في الجولة الأولى من عمر مسابقة الليغا الإسبانية، سوف يكون بمثابة الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الفريق الكتالوني على المنافسة بقوة منذ اللحظة الأولى على اللقب، علماً بأن الفريق الباسكي دائماً ما يُسبب العديد من المتاعب لرفاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في كل زيارة لهم لملعب سان ماميس.

وتأمل الجماهير الكتالونية في جاهزية نجم الفريق الأول “ميسي” بعد الإصابة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، مما جعله يغيب عن بعثة فريقه التي كانت متواجدة الأيام الماضية في دولة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المعسكر الصيفي للفريق الكتالوني.

على صعيد آخر، يبدو البارسا قوياً للغاية على مستوى جميع الخطوط مع انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة في ظل الصفقات القوية التي تعاقدت معها إدارة النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي، على أمل أن تكتمل هذه الصفقات بصفقة أخرى نارية منتظرة في الأيام الأخيرة من الميركاتو، والتي قد تتمثل في عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى بيته من جديد قادماً من صفوف فريق باريس سان جيرمان.

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