اتحاد الكرة يكشف حقيقة اقتراب حسام البدري من تدريب منتخب مصر

Advertisements

كشف مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019 حقيقة الأنباء المتداولة بقوة في وسائل الإعلام المصرية مؤخراً، وذلك بخصوص اقتراب الكابتن حسام البدري من تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في المرحلة القادمة.

وأكد المصدر “دون ذكر اسمه” أن الكابتن حسام البدري يُعد في صدارة قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، وخاصة في ظل السيرة الذاتية القوية التي يتمتع بها طيلة السنوات الماضية في عالم التدريب.

Advertisements

وأشار المصدر أيضاً إلى أن قائمة المرشحين لمنصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد اقتصرت في الوقت الحالي على 3 أسماء فقط، ويأتي في مقدمتهم الكابتن حسام البدري، ثم الكابتن حسام حسن، وأخيراً الكابتن حسن شحاتة الذي لا يمتلك فرصاً كبيرة من أجل تولي المنصب.

وفي ختام حديثه، شدد المصدر على أن الكابتن “طارق مصطفى” مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي سابقاً، سوف يكون هو المدرب العام لمنتخب مصر في حالة تم الاستقرار على تعيين الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني.

يُذكر أن اتحاد الكرة لم يتعاقد حتى هذه اللحظة مع أي مدير فني منذ إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، بعد الإقصاء من الدور ثمن النهائي للنسخة الماضية من مسابقة كأس أمم إفريقيا 2019 م.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني الجمعة 16/8/2019