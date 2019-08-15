موعد مباراة الزمالك وديكيداها في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 16/8/2019

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موعد مباراة الزمالك وديكيداها، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق ديكيداها الصومالي في مساء يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأول في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى عشاق كرة القدم المصرية وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وديكيداها، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وديكيداها، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وديكيداها قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

موعد مباراة الزمالك وديكيداها، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق ديكيداها الصومالي في مساء يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأول في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وديكيداها تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وديكيداها، سوف تكون مباراة الزمالك وديكيداها منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وديكيداها

موعد مباراة الزمالك وديكيداها، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق ديكيداها المغمور من دولة الصومال في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بأكبر نتيجة ممكنة مع محاولة الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف، حتى يضمن مقعده في دور ال32 قبل موعد مباراة الإياب الأسبوع المقبل على أرض مصر أيضاً.

ويعلم فريق الزمالك جيداً أن مهمته تُعتبر سهلة بنسبة كبيرة سواء على الورق أو حتى على أرض الملعب، نظراً إلى فارق الإمكانيات الشاسع بينه وبين الفريق الصومالي من كافة النواحي التاريخية والفنية والمالية، مما يجعل الفارس الأبيض مرشحاً وبقوة لتخطي هذه المرحلة في بداية مشواره بالمسابقة بسهولة بالغة في انتظار التحديات الصعبة القادمة.

ومن جانبه، يُدرك الكابتن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك أن احترام الفريق المنافس مطلب في غاية الأهمية، حتى يتمكن الفارس الأبيض من عبور هذه المباراة بسلام ودون أي مشاكل على الإطلاق سواء في مباراة الذهاب أو حتى في مباراة الإياب.

ويمر فريق الزمالك في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية واضحة للغاية، بالرغم من نجاحه في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي في الموسم الماضي، إلا أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر بعد نهاية الموسم الماضي إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس من منصب المدير الفني للفريق، إضافة إلى تسريح العديد من اللاعبين الذين لم يكن لهم أي قيمة داخل نادي الزمالك على مدار الموسم.

وقامت إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في المقابل بتدعيم صفوف الفارس الأبيض بالعديد من الصفقات المدوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إضافة إلى تعيين مدير فني جديد وهو المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش، على أمل أن يكون فريق الزمالك قادراً على المنافسة على جميع الجبهات في الموسم الجديد.

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