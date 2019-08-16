تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الليلة أمام ديكيداها بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ديكيداها الصومالي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الذهاب في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة الزمالك وديكيداها منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة الليلة أمام مضيفه المغمور فريق ديكيداها:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمد حسن / أشرف بن شرقي / محمود عبد الرازق شيكابالا / يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

المدير الفني: المصري طارق يحيى.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الزمالك وديكيداها في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 16/8/2019