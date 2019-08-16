تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة الليلة أمام أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب سان ماميس في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتلتيك بيلباو ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / أنطوان جريزمان / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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