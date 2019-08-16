موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 17/8/2019

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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ساوثهامبتون في يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2010 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وساوثهامبتون قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ساوثهامبتون في يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، سوف تكون مباراة ليفربول وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وساوثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وساوثهامبتون

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع حامل اللقب فريق مانشستر سيتي.

وبكل تأكيد سوف تكون معنويات فريق ليفربول مرتفعة للغاية الفترة القادمة، بعدما نجح منذ يومين في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي إثر فوزه على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح، علماً بأن المباراة كانت قد انتهت في وقتها الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

ولم يُقدم فريق الريدز مستوى كبيراً من الناحية الفنية خلال هذه المباراة رغم التتويج بالكأس في نهاية المطاف، إلا أن سوء الأداء ربما قد يكون مؤشراً سلبياً لما هو قادم من تحديات صعبة أمام فريق الريدز على مدار الموسم الحالي بأكمله.

ويعلم فريق ليفربول أن مهمته سوف تكون أكثر صعوبة في المرحلة القادمة سواء على المستوى المحلي، أو خاصة حينما تنطلق منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يجعل فريق الريدز مُطالباً بضرورة تحسين مستواه الفني أو حتى البدني قبل الفترة المعقدة القادمة حتى نهاية الموسم.

ولم تكن آخر زيارة إلى ملعب سانت ماري سهلة على الإطلاق على لاعبي فريق ليفربول في الموسم الماضي، حيث فاز فريق الريدز حينها بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف واحد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وهو ما يؤكد بالتالي على أن المعاناة سوف تستمر خلال هذه المباراة في الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق ساوثهامبتون سيلعب بدون أي ضغوطات نظراً لكونه لا يُحارب من أجل تفادي الهبوط مثلما كان حاله الموسم الماضي.

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