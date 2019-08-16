تشكيل بايرن ميونخ المتوقع الليلة أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني

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يشهد ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا مساء اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بايرن ميونخ “حامل اللقب في آخر 7 مواسم” ضيفه فريق هيرتا برلين، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الألماني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق هيرتا برلين:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار / نيكولاس سولي / لوكاس هيرنانديز / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / جوشوا كيميتش / توماس مولر / تياغو ألكانتارا / كينغسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

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