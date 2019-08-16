موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني السبت 17/8/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 على ملعب بالايدوس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم البلجيكي إدين هازارد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وسيلتا فيغو قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 على ملعب بالايدوس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، سوف تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وسيلتا فيغو

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق سيلتا فيغو في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الدخول في أجواء المنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى في عمر المسابقة.

ويُدرك فريق ريال مدريد جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق سواء في مباراته القادمة أمام فريق سيلتا فيغو، أو حتى في بقية مشواره في الموسم الحالي في ظل الرغبة الكبيرة من جانب فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في الظفر بلقب الليغا الإسبانية أيضاً.

ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الفريق الملكي على تقديم موسم مميز تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وخاصة بعد النتائج الكارثية التي حققها الريال خلال معسكره الصيفي طيلة الأيام الماضية قبل انطلاقة الموسم، مما جعل حالة التشاؤم تسود نوعاً ما أرجاء ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ومن جانبه، يعلم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن جميع الأخطاء التي وقع فيها فريقه خلال فترة الإعداد الصيفي من الممكن أن تكون مفيدة للغاية بالنسبة للفريق الملكي، حيث يمنحه ذلك فرصة مثالية من أجل تصحيح الأوضاع حينما يأتي موعد المباريات الرسمية انطلاقاً من المباراة القادمة أمام فريق سيلتا فيغو.

ولم يتمكن الريال من الظفر بأي لقب على الإطلاق في الموسم الماضي باستثناء لقب كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي لا يليق طبعاً بمكانة وحجم النادي الملكي العريق سواء محلياً أو خاصة قارياً.

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