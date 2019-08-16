اتحاد الكرة يكشف رسمياً هوية حكم مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم السابق سمير محمود عثمان رسمياً اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 عن هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي تأتي ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وقامت لجنة الحكام بتعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة من أجل إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، على أن يتكون طاقمه المعاون من هاني عبد الفتاح كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثاني، وصبحي العمراوي كحكم رابع، وطارق سامي كحكم إضافي أول، ومحمود ناجي كحكم إضافي ثاني.

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وتُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في مساء يوم غداً السبت الموافق 17 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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