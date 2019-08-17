موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر اليوم السبت 17/8/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره فريق بيراميدز في مساء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس مصر، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري وليد سليمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وبيراميدز قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره فريق بيراميدز في مساء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، سوف تكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD.

وأخيراً سوف تكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره فريق بيراميدز في مسابقة كأس مصر، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل بلوغ محطة الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في إطار سعيه للمنافسة بكل قوة على لقب كأس مصر الذي يرجع لنسخة الموسم الماضي.

ويرغب فريق الأهلي في الجمع بين الثنائية المحلية، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز عن الموسم الماضي أيضاً في نهاية شهر يوليو السابق، علماً بأن المارد الأحمر سوف تكون أمامه فرصة مثالية لحصد الثلاثية حينما يخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك في شهر سبتمبر المقبل.

ويُدرك أبناء القلعة الحمراء جيداً مدى أهمية تحقيق كل هذه الألقاب في المرحلة القادمة، حتى تكون دافعاً قوياً أمامه من أجل بدء الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، وخاصة المشوار الإفريقي الذي بدأه فريق الأهلي بطريقة أكثر من رائعة، بعد فوزه الكاسح على حساب نظيره المغمور فريق “اطلع برة” من دولة جنوب السودان بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وهو الانتصار الذي جعل المارد الأحمر يضع قدمه في دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا دون الحاجة إلى خوض مباراة الإياب بالعناصر الأساسية، مع العلم بأن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي لا يقتصر فقط على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، وإنما يرغب في الظفر باللقب في نهاية المطاف بعدما غاب عن خزائنه منذ عام 2013.

على الجانب المقابل، يعيش فريق بيراميدز مرحلة جديدة كلياً مع انطلاقة الموسم الحالي، وذلك سواء على المستوى الإداري أو حتى على مستوى الفني خارج حدود أرض الملعب، أو خاصة على مستوى لاعبي الفريق مع الإبقاء على الركائز الأساسية من نجوم الفريق.

ويبقى الهدف الأسمى لفريق بيراميدز هو تقديم موسم آخر تاريخي مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي، وخاصة وأن الفريق يُشارك الموسم الحالي في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخه.

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