تشكيل أرسنال المتوقع أمام بيرنلي اليوم بالبريميرليج .. تعرف على موقف “النني”

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه فريق بيرنلي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة أرسنال وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أرسنال وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وبيرنلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق أرسنال في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بيرنلي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / كالوم تشامبرز / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / هينريك مخيتاريان / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإسباني أوناي إيمري باستبعاد النجم المصري محمد النني من جديد من قائمة فريق أرسنال مثلما كان الحال تماماً في الأسبوع الماضي، علماً بأن العلاقة متوترة للغاية بين الطرفين منذ الموسم الماضي.

وجلس “النني” حبيساً على مقاعد بدلاء الفريق اللندني طيلة الموسم السابق باستثناء بعض المباريات القليلة فقط، مما يجعله على مشارف الرحيل عن جدران قلعة الإمارات في الميركاتو الصيفي الحالي بأي وسيلة ممكنة، بعدما خرج نهائياً من حسابات المدرب أوناي إيمري.

وكان فريق أرسنال قد افتتح موسمه بطريقة مثالية للغاية، بعدما فاز في الجولة الأولى خارج أرضه على حساب مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك.

ومن جانبه، بدأ فريق بيرنلي بدوره الموسم بشكل ممتاز عقب الفوز العريض الذي حققه في الجولة الأولى على حساب ضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب تيرف مور.

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