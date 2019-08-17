موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في البريميرليج اليوم السبت 17/8/2019

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي، إضافة إلى عشاق المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المنتظرة الليلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه للمباراة الثانية على التوالي من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة الكرة الإنجليزية لجولة أخرى من البريميرليج.

ويعلم فريق مانشستر سيتي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في مباراة الليلة، وخاصة وأنه سوف يواجه وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي، إضافة إلى أحد الأندية المتنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وتحمل هذه المباراة طابعاً ثأرياً بالنسبة إلى فريق مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، حيث تسبب فريق توتنهام هوتسبير في إقصاء فريق مانشستر سيتي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق، مما يجعل السيتي يرغب في رد الاعتبار أمام جماهيره.

على الجانب المقابل، يبدو فريق توتنهام هوتسبير في حالة ممتازة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المعقدة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي، علماً بأن الفريق اللندني يسعى الموسم الحالي للظفر بأي لقب سواء محلياً أو حتى قارياً، حتى يُكلل مشروعه الذي استمر على مدار السنوات الماضية بالنجاح في نهاية المطاف.

ويأمل فريق السبيرز في الخروج بأقل الأضرار من ملعب الاتحاد، نظراً إلى الصعوبات التي تجدها دائماً جميع الأندية الزائرة لذلك الملعب الصعب بسبب أسلوب لعب فريق مانشستر سيتي الذي يكون في غاية التعقيد دائماً على الخصوم مهما كان حجمهم.

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