محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون

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يشهد ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ساوثهامبتون ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ليفربول وساوثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

ويُعاني فريق ليفربول قبل مباراة اليوم من بعض الإصابات المؤثرة للغاية، وخاصة على مستوى مركز حراسة المرمى، حيث يغيب حارس مرماه الأساسي وهو البرازيلي أليسون بيكر، إضافة إلى حارس مرماه الإحتياطي وهو الإسباني أدريان، مما سوف يجعل المدرب يورجن كلوب مضطراً للتعويل على حارس المرمى الثالث الشاب “كيليهر”.

وكان فريق الريدز قد نجح في تحقيق انطلاقة مثالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، بعدما اكتسح ضيفه فريق نورويتش سيتي في الأسبوع الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد رود.

ومن جانبه، لم تكن بداية فريق ساوثهامبتون موفقة على الإطلاق الموسم الجاري، حيث تعرض الفريق إلى خسارة قاسية ومفاجأة في الوقت ذاته خارج أرضه على يد مضيفه العنيد فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وهي النتيجة التي دقت إنذار الخطر مبكراً داخل جدران قلعة سانت ماري بعدما نافس الفريق بقوة في الموسم الماضي من أجل تفادي الهبوط.

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