تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام المتوقع الليلة بالدوري الإنجليزي الممتاز

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يشهد ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر سيتي “حامل اللقب في آخر موسمين” ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / زينشيِنكو.

خط الوسط: رودريجو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسبير في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كايل ووكر بيترز / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / داني روز.

خط الوسط: تانغي ندومبيليِ / هاري وينكس / كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: ديلي آلي / سون هيونغ مين / هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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