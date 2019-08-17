تشكيل الأهلي وبيراميدز المتوقع في ثمن نهائي كأس مصر الليلة

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية مساء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق بيراميدز، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة الليلة أمام نظيره فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن شرف / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة الليلة أمام نظيره فريق الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / عبد الله السعيد / أحمد توفيق / إسلام عيسى / إيريك تراوري.

خط الهجوم: أحمد علي.

المدير الفني: الفرنسي سيباستيان ديسابر.

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