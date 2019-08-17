الأهلي وبيراميدز وليفربول والسيتي: تعرف على مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ينتظر العديد من متابعي وعشاق كرة القدم، العديد من المباريات الكروية المثيرة سواء على الصعيد الكرة المحلي أو على صعيد الكرة العالمية خلال اليوم السبت الموافق الـ 17 من شهر أغسطس لعام 2019.

مواعيد مباريات اليوم السبت لكرة القدم المحلية

في إطار بطولة كأس مصر، يلتقي النادي الأهلي، مع نادي بيراميدز خلال لقاء ناري ضمن دور الـ16 من عمر البطولة الكروية، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، القناة الناقلة للمباراة، “أون سبورت”.

مواعيد مباريات اليوم السبت لكرة القدم العالميه

الدوري الإنجليزي : يستضيف اليوم نادي آرسنال منافسه نادي بيرنلي، بينما يلعب نادي ليفربول أمام نادي ساوثهامبتون، ويستقبل نادي مانشستر سيتي منافسه نادي توتنهام في معركة نارية.

وفي الدوري الإسباني يبدأ فريق نادي ريال مدريد مشواره بمواجهة نادي سيلتا فيجو على ملعب سيلتا.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم السبت

نادي آرسنال يقابل نادي بيرنلي، في تمام الساعة 1:30 ظهراً، القنوات الناقلة للمباراة “بي إن سبورتس 2”.

نادي ساوثهامبتون، يواجه نادي ليفربول، في تمام الساعة 4 عصراً، القناة الناقلة للمباراة، قناة “بي إن سبورتس 2”.

نادي أستون فيلا يقابل نادي بورنموث، في تمام الساعة 4 عصراً، القنوات الناقلة للمباراة، “بي إن سبورتس 7”.

نادي مانشستر سيتي، يواجه نادي توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة 6:30 مساءً، القناة الناقلة للمباراة “بي إن سبورتس 2”.

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم السبت

يواجه نادي سيلتا فيجو، نادي ريال مدريد، في تمام الساعة 5 عصراً، القناة الناقلة “بي إن سبورتس 3”.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت

يقابل نادي بوروسيا دورتموند، نادي أوجسبورج، في تمام الساعة الـ 3:30 عصراً، القناة الناقلة للمباراة “بي إن سبورتس 4”.