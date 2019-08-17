كريم بنزيمة يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع الليلة أمام سيلتا فيغو بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب بالايدوس على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق سيلتا فيغو ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة ريال مدريد التي ستكون حاضرة في مباراة الليلة أمام فريق سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / إِيدير ميليِتاو / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو فييرا / ناتشو فيرنانديز / ألفارو أوُدريوثولا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فالفيردي / خاميس رودريغيز / فرانشيسكو إيسكو / لوكاس فاسكيز / إبراهيم دياز.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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