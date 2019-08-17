للمرة الثانية على التوالي بيراميدز يطيح بالأهلي من كأس مصر

Advertisements

ودع النادي الأهلي بطولة كأس مصر، بعدما تلقى هزيمة من فريق بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ببرج العرب في دور الـ16 للكأس .

سجل هدف المباراة إريك تراوري في الدقيقة 55.

Advertisements

ويلتقي بيراميدز مع حرس الحدود في دور الثمانية لكأس مصر بينما يودع الاهلي البطولة للمرة الثانية على التوالي عن طريق بيراميدز فقد أطاح بالاهلي من النسخة الماضية بمسمّاه القديم “الاسيوطي”.

جاءت انطلاقة المباراة حماسية بشكل واضح ولم يستغرق الفريقين أي فترات لـ”جس النبض”، واعتمد الاهلي على إنطلاقات على معلول ورمضان صبحي من الجبهة اليسرى ولكن دون جدوى فأهدر وليد أزارو الفرص المحققة التي أتت له، فيما حاول بيراميدز الإعتماد على تحركات عبد الله السعيد وإريك تراوري الذي أحرج هدف الفوز في المباراة.

أزدادت المباراة سخونة بين الفريقين ونشط الأداء بشكل واضح ولعب تراوري والسعيد أكثر من فرصة خطرة ورد الأهلي بهجمات خطرة كانت أفضلها في الدقيقة 25 بعدما تسلم رمضان صبحي كرة وراوغ دفاع بيراميدز وسددها بقوة نجح أحمد الشناوي في التصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 33 مرر صالح جمعة كرة رائعة لوليد آزارو ولعبها الأخير بشكل جيد لكنه مرت بجوار القائم بسنتيمترات وتضييع فرصة تسجيل هدف للأهلي، في المقابل تدخل ظهير أيمن النادي الأهلي محمد هاني لينقذ هجمة واعدة لبيراميدز ،وطالب لاعبو الاهلي بإحتساب ضربة جزاء بعدما لمست الكرة أحد لاعبي بيراميدز في منطقة جزاء فريقه لكن جريشة رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 42 نال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة ،وسدد عبد الله السعيد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 43 لكن محمد الشناوي حوّل الكرة لضربة ركنية.

كما كانت في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة كرة طالب لاعبو الأهلي احتسابها ركلةجزاء بعد ملامسة يد اللاعب ولكن الحكم الثاني احتسبها تسلل على لاعب الأهلي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير في بيراميدز حيث خرج محمد فتحي وشارك بدلاً منه عمر جابر ،وتعرض حسين الشحات للعرقلة داخل منطقة جزاء بيرامدز وطالب لاعبو الأهلي باحتساب الكرة ركلة جزاء لكن جهاد جريشة رفض للمرة الثالثة في المباراة.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لعمرو السولية في الدقيقة 53 لعرقلة عبد الله السعيد ،ومن هجمة مرتدة سريعة ندح بيراميز في تسجيل هدف التقدم عن طريق تراوري في الدقيقة 55.

وشارك مجدي قفشة كبديل لحمدي فتحي في الدقيقة 63 لأول مرة بعدما أنتقل له الصيف الجاري قادماً من بيراميدز.

وخرج أحمد الشناوي حارس بيراميدز وشارك المهدي سليمان بدلاً منه في الدقيقة 70 ،كما تعرض أيمن أشرف في الدقيقة 72 للطرد بعدما نال البطاقة الصفراء الثانية للخشونة.

ونال أحمد ايمن منصور بطاقة صفراء للخشونة ، وكاد أحمد علي يسجل هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 78 لكن الكرة مرت بجوار العارضة وشارك أحمد الشيخ في الدقيقة 82 بدلاً من رمضان صبحي.

وأنقذ المهدي سليمان الحارس البديل هدف محقق من راسية وليد آزارو ويحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز وخروج الاهلي من الكأس، ليصبح بيراميدز عقدة المارد الأحمر الذي تغلب عليه ذهابا وإيابا في الدوري هذا الموسم.